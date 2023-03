De Spitkeet opnieuw voor 5 jaar geregistreerd museum

di 21 maart 2023 11.05 uur

HARKEMA - Openluchtmuseum De Spitkeet in Harkema heeft haar registratie in het Museumregister voor vijf jaar veiliggesteld. Opname in het Museumregister is van groot belang voor een museum.

Met dit kwaliteitskeurmerk weten bezoekers wat ze van het museum kunnen verwachten en het is een waardering voor alle medewerkers en vrijwilligers.

Een geregistreerd museum voldoet op alle onderdelen van het museale werk aan de Museumnorm. Het museum wordt daardoor opgenomen in het Nederlands Museumregister.

Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm.

Een museum kan hiermee aan andere partijen (bezoekers, collega-instellingen, overheden, fondsen, sponsors en dergelijke) aantonen dat het de zaken goed op orde heeft. Daarnaast vinden fondsen en sponsoren het steeds belangrijker dat een museum geregistreerd is. Zij vertrouwen op de beoordeling van het Museumregister en hoeven zelf minder onderzoek te doen.