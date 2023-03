Megahout finalist Friese Onderneming van het Jaar

di 21 maart 2023 11.00 uur

DRACHTEN - Megahout uit Drachten, Movacolor uit Sneek en Nedcam Solutions uit Heerenveen zijn de trotse finalisten van de Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar (VFO) 2023. Maandag 20 maart streden de genomineerde ondernemingen voor een finaleplaats.

Het proces om tot één winnaar te komen, start met een lange \'pitchlijst’. Deze lijst is gebaseerd op bedrijven die zijn aangedragen door ondernemers, gemeenten, ondernemersverenigingen, werknemers, vrienden en familie uit het werkveld. Een werkgroep selecteert uiteindelijk de genomineerden en deze bedrijven presenteren zichzelf aan de jury.

Nadat de nominatie is aanvaard, doen de bedrijven mee aan de Business Maturity Model Scan (BMM). Die scan beoordeelt de "volwassenheid" van de genomineerde ondernemingen op het gebied van strategie, mate van innovatie, bedrijfsvoering en financiële resultaten. Dat laatste onderdeel is vervolgens nader uitgediept door financiële specialisten van de Rabobank.

Naast alle kerngegevens die uit de BMM-scan komen, de cijfermatige onderbouwing en de presentatie laat de jury zich bij haar beoordeling inspireren en leiden door de innovatie en inventiviteit binnen de bedrijven. Zij let daarbij ook op de mate waarin de bedrijven offensief kansen weten te creëren én benutten die zich aandienen door veranderende (markt)omstandigheden. Natuurlijk wordt gelet op het duurzame beleid van de onderneming ten aanzien van het menselijk kapitaal en de omgeving.

In aanloop naar de finale op dinsdag 18 april bezoekt de jury de drie finalisten voor een verdieping in de bedrijfsvoering, het product, de markt en de mensen die er werken. De jury bestaat uit ondernemer Pieter Kooi, ondernemer Marcella Ensel, ondernemer en winnaar van vorig jaar Dries Wajer en staat onder leiding van gedeputeerde Friso Douwstra. De drie finalisten maken zich op voor de finale waarbij zij zich presenteren aan ondernemend Fryslân, fans en natuurlijk de jury. De finale is dit jaar in Sint-Annaparochie.

