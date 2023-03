Nij Talint Orkest De Grutte Earen: plesier yn meielkoar muzyk meitsje!

ma 20 maart 2023 17.02 uur

WESTERGEAST - De vijf muziekverenigingen van de federatie Oud-Kollumerland organiseren Nij Talint Orkest De Grutte Earen, een superleuk muziekproject voor volwassenen. Muzikale ervaring is niet nodig.

Op zaterdag 25 maart is de eerste repetitie in Westergeast. Er hebben zich al 30 deelnemers opgegeven, maar er is plek voor meer muzikanten.

Nij Talint Orkest

In tien repetities een instrument leren bespelen, samen muziek maken, andere mensen leren kennen en vooral veel plezier beleven aan wat misschien wel een nieuwe hobby wordt.

Nij Talint Orkest is een initiatief van dirigent en musicus Guus Pieksma. Samen met Annewiep Bloem heeft Pieksma het ontwikkeld tot een compleet concept met wervingsplan en methode (orkestmap en video-instructies).

Nij Talint Orkest heeft inmiddels in het hele land al veel nieuwe muzikanten opgeleverd die nu samenspelen in opleidingsorkesten óf zich hebben aangesloten bij de verenigingen.

Pieksma over het geheim van Nij Talint Orkest: "Hoechst gjin muzikale achtergrûn te hawwen of noaten lêze te kinnen. Elkenien kin meidwaan. Datst meielkoar fan nul ôf begjinne kinst fine minsken geweldich. It is alle kearen wer moai om te sjen hoe’t minsken lûd út it instrument krije en samar de earste noaten spylje. Fierder is it hiel sosjaal en stiet it plesier stiet foarop".

Samenwerking

De verenigingen zijn blij met het initiatief. Klazien Wijma (Brassband Westersweach): "Wy beleve sels in soad wille oan ús hobby en we litte dat oaren ek graach erfare. It is leuk om dit as ferienings meielkoar op te pakken en minsken út ús regio hjir entûsjast foar te meitsjen. Wy hoopje dat in soad minsken har oanmelde. Guus en Annewiep dogge it hiele trajekt mei ús. Wy sjogge út nei de repetysjes. Dêr binne wy as erfaren muzikanten by om de nije muzikanten te helpen".

De naam van dit Nij Talint Orkest heeft te maken met de samenwerking met Festival De Grutte Earen. Zij bieden de muzikanten half september een geweldig podium op hun festival.

Doch ek mei

Twijfel je nog? Lees dan even wat Jantsje uit Kollumersweach vertelt: "Ik ha my fuort opjûn. Ik ha oait in kornet yn hannen hân en dit is myn kâns om it te learen. It liket my ek hiel gesellich, dus ik ha der bot sin oan.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.nijtalintorkest.nl/de-grutte-earen of neem direct contact op met Annewiep Bloem, telefoon 06 – 11641742 of email nijtalintorkest@gmail.com.