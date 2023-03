Oud medewerkers Postbank gezocht voor grote reünie

ma 20 maart 2023 16.58 uur

LEEUWARDEN - Een aantal oud collega's van de Postbank organiseert dit jaar een grote reünie in april van dit jaar. Ze zijn nu op zoek naar oud medewerkers. Het zou in totaal gaan om ruim 2000 medewerkers.

"Graag willen wij zoveel mogelijk oud-collega’s bereiken" zo laat Gea Lautenbach weten. "Omdat de doelgroep moeilijk te bereiken is alleen via social mediakanalen, doen we hierbij ook via publieke media."

Postbank

In 1971 werd- in het kader van spreiding van de Rijksdiensten- een kantoor van de Postcheque- en Girodienst opgericht in Leeuwarden. Sindsdien is er aan de Tesselschadestraat continue een administratieve vestiging in Leeuwarden geweest (aanvankelijk Postcheque- en Girodienst, later Postgiro/Rijkspostspaarbank en Postbank, tegenwoordig ING).

Corona

Tijdens de corona-pandemie bestond de vestiging Leeuwarden dus al 50 jaar maar dat is onder die omstandigheden in stilte voorbijgegaan. Een comité van zeven oud-medewerkers vond dat dit niet kon en is nu bezig met de organisatie van een grote reünie-bijeenkomst.

Voor februari 2009

De reünie (zonder partners) is gericht op oud-medewerkers (al vertrokken of gepensioneerd) en de eventueel nog zittende medewerkers die in februari 2009 in Leeuwarden al in dienst waren bij PCGD, Postgiro/Rijkspostspaarbank of Postbank. Op die datum vond de overgang naar ING plaats.

De reünie '50 jaar kantoor Leeuwarden' wordt vrijdag 21 april gehouden in de Feestfabriek The Dance Factory in Berltsum. Wil je graag komen, stuur een mail naar reuniepostbank@gmail.com, met daarin de volgende gegevens: Voor- en achternaam + datum indiensttreding.

Lautenbach van het organisatiecomité: "Wij sturen vervolgens een link waarmee je dan voor € 20,00 een ticket kunt kopen voor de reünie. In de prijs zijn een aantal consumptiemunten, warme en koude hapjes en gratis busvervoer inbegrepen. Na betaling bij de ticket-office wordt je opgave definitief. Dit kan t/m 20 april 2023."