'Dag voor de kinderen' gevierd in Harkema

ma 20 maart 2023 12.28 uur

HARKEMA - De spitkeet in Harkema stond zondag in het teken van de dag voor de kinderen van Achtkarspelen. Kinderburgemeester Lisanne Hiemstra heeft deze dag georganiseerd in het kader van de internationale rechten van het kind.

Ieder kind heeft recht op plezier en ontspanning. Dat dit een belangrijk recht is voor Lisanne werd al duidelijk tijdens de verkiezing tot kinderburgemeester, waar ze dit idee al presenteerde. Via de scholen, krant en social media zijn de kinderen in de gemeente uitgenodigd voor dit feest.

Samen met haar klas heeft Lisanne een letterspeurtocht uitgezet in de Spitkeet. De kinderen konden letters zoeken en stempels verdienen bij verschillende oud Hollandse spelletjes. Onderweg was er voor alle kinderen popcorn, limonade en poffertjes.

Bij de uitgang stond er nog een verrassing te wachten in de grabbelton. Lisanne organiseerde deze dag in samenwerking met Kearn, de Spitkeet en de gemeente. De dag werd mede dankzij alle vrijwilligers een groot succes.

FOTONIEUWS