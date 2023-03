Traumahelikopter ingezet in Burum

zo 19 maart 2023 19.20 uur

BURUM - Omstanders hebben zondag aan het einde van de middag eerste hulp verleend bij een medische inzet aan de Herenstraat in Burum.

Twee ambulances, politie en de traumahelikoper kwamen ter plaatse. De man is behandeld door de hulpdiensten en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.

