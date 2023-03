Vader en zoon opgepakt na mishandeling op kermis

zo 19 maart 2023 10.13 uur

SURHUISTERVEEN - Een 20-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen en zijn 53-jarige vader uit dezelfde gemeente zijn zaterdagavond door de politie aangehouden op de kermis in Surhuisterveen.

Omstreeks 20.30 uur ontstond er op de kermis aan het Torenplein een ruzie. Bij deze ruzie kreeg één meisje een kopstoot en een ander meisje klappen. Mogelijk was er ook sprake van meerdere losstaande ruzies op dat moment. De politie kwam daarop met meerdere auto's ter plaatse.

Niet veel later wisten agenten een 20-jarige man uit Achtkarspelen aan te houden voor mishandeling. Het is vooralsnog onduidelijk of dit te maken heeft met de mishandeling van de meisjes of iets anders. Zijn 53-jarige vader was ook aanwezig. Hij werd aangehouden voor bedreiging met een mes.

Wat is precies is gebeurd, is momenteel in onderzoek bij de politie.

Wederhoor

De 20-jarige man ontkent zondagmiddag dat hij iets met de meisjes te maken had, zo laat hij WâldNet weten. Hij heeft alleen een kopstoot uitgedeeld nadat zijn dertienjarige zusje met de dood was bedreigd. Ook zou ze mishandeld zijn. De broer wilde zijn familie beschermen. Ook zou de vader van een meisje zich vals hebben uitgegeven als politieagent. Hij zou in gevechtshouding voor hun hebben gestaan. Nadat zijn vader zijn bril afzette, is dat mogelijk aangezien als een mes. De politie heeft later geen mes aangetroffen, volgens de 20-jarige.