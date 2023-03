Sleutelen aan scooter loopt verkeerd af: steekvlam

vr 17 maart 2023 20.33 uur

DRACHTEN - Het was even flink schrikken voor een sleutelaar uit Drachten. Omstreeks 20.15 uur was hij bezig met een scooter in het hok.

De man had een motorblok in de scooter gezet en nadat hij hem startte ontstond er een steekvlam vanuit het niets.

De gedupeerde jongen wist nog op tijd de scooter uit het hok te rijden aan de Helling in Drachten. Er is daarna geprobeerd de brand te blussen met emmers water en zand.

Uiteindelijk bood een brandblusser van de politie soulaas. Een agent wist de brand te blussen terwijl de Drachtster brandweer nog aanrijdende was.

