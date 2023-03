Voorwaardelijke boete voor botsing op onoverzichtelijke kruising

vr 17 maart 2023 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een ongeluk ligt in een klein hoekje. Een 29-jarige automobilist uit Ljussens verzuimde eind september vorig jaar voorrang te verlenen op de kruising van de Eysingawei en de Kapelle in Rinsumageast, waardoor de bestuurster van een andere auto tegen de zijkant van het voertuig van de man botste.

Nooit gezien

De klap kwam hard aan, beide voertuigen belandden in de berm. De man moest vrijdag voor de kantonrechter verschijnen, hij had verzuimd de andere auto voorrang te verlenen.

Hij had de auto ook nooit gezien, erkende hij. Voor hij het wist, zat de andere auto bij hem in de zijkant. "In één keer zat ze daar, ik kan er niet veel anders van maken", zei de man.

Gebroken pols

De vrouw had een gebroken pols en kneuzingen van de gordel opgelopen. De man liep oogletsel op. Daar heeft hij nog steeds last van. Hij vermoed dat hij met het hoofd de hoofdsteun van de bijrijdersstoel heeft geraakt. Hij is bij het slachtoffer geweest en ze hebben nog steeds app-contact. De schade is afgehandeld.

Kruispunt is zeer onoverzichtelijk

De verdachte vond dat hij al genoeg was gestraft, vanwege het letsel aan zijn oog en zijn auto lag in puin. Volgens hem is het bewuste kruispunt bovendien zeer onoverzichtelijk, er zijn de laatste tijd drie ongelukken gebeurd.

Zowel de officier van justitie als de rechter hielden rekening met de gevolgen. De man werd, conform de eis, veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke boete van 280 euro.