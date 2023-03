Winkeldievegges gebruiken kinderen en kinderwagen

vr 17 maart 2023 15.10 uur

LEEUWARDEN - De politierechter had vrijdag geen goed woord over voor de handelwijze van twee winkeldievegges: de vrouwen (31 en 41 jaar) hadden hun kinderen van 10 en 11 jaar gebruikt om goederen te stelen bij de Spar City supermarkt in het centrum van Leeuwarden. Bij een andere diefstal werden er spullen in een kinderwagen verstopt.

Inzetten kinderen "een zeer zorgelijke omstandigheid"

De politierechter noemde het inzetten van kinderen om winkeldiefstallen te plegen "een zeer zorgelijke omstandigheid". De officier van justitie was nog wat uitgesprokener: zij vond het "buitengewoon ernstig dat deze vrouwen hun kinderen het vuile werk laten opknappen".

Rugzakjes werden volgestopt

Op camerabeelden was te zien dat de kinderen hun rugzakjes vol stopten met onder andere sushi, thee en snoepgoed, zogeheten \'gummi worms’. Nadat ze waren aangehouden deed de oudste van de twee vrouwen aanvankelijk of haar neus bloedde. Ze zou niet hebben geweten dat de kinderen de winkel in waren gelopen.

Kinderen hadden contact met verdachte

Bij een tweede verhoor betuigde ze spijt en zei ze dat ze terug naar huis wilde. De andere vrouw had verklaard dat ze te weinig geld had. Zij wist van tevoren dat de kinderen gingen stelen. Op de beelden was ook te zien dat de kinderen in de winkel contact hadden met de oudste verdachte. De vrouwen wonen op het azc in Burgum, ze zijn afkomstig uit Moldavië.

Gestolen goederen verstopt in kinderwagen

De 31-jarige was een week eerder, op 13 september vorig jaar, ook al betrapt op stelen. Bij de Plus supermarkt in Burgum had ze, samen met een 26-jarige medebewoonster van het azc, kipfilet en Pringles gestolen. De vrouwen hadden de gestolen goederen verstopt in een kinderwagen.

Vrouw komt naar bureau om kind op te halen

De 26-jarige kon in de winkel worden aangehouden. De andere vrouw wist aanvankelijk de dans te ontspringen. Ze liep later alsnog tegen de lamp toen ze, tot grote verbazing van de aanwezige agenten, naar het politiebureau kwam om het kind van de andere verdachte op te halen. De vrouw werd herkend omdat de camerabeelden van de diefstallen al waren bekeken.

Een half uur voor de diefstal bij de Plus hadden de vrouwen ook levensmiddelen gestolen bij de Jumbo in Burgum. De vrouwen die in Leeuwarden hun kinderen uit stelen stuurden kregen beide een gevangenisstraf van een week. De 26-jarige vrouw die bij de Plus en de Jumbo in Burgum had gestolen werd veroordeeld tot twee weken cel. Zij had een strafblad, de andere twee nog niet. Beide vrouwen verschenen niet op de zitting.