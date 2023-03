Eastermar wil veiliger oversteekplaats bij Lits-brug

vr 17 maart 2023 10.00 uur

EASTERMAR - Zo'n honderd inwoners van Eastermar en omwonenden willen dat de oversteekplaats voor fietsers bij de Lits-brug veiliger wordt gemaakt. Wijbe Postma uit Eastermar kaartte de kwestie donderdagavond aan bij het Iepen Podium van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel.

Op de Sumarderwei geldt momenteel een maximum snelheid van 80 km/u. "De snelheid fan auto's is der faak heger" zo weet Postma. Bovendien wordt het zicht van verkeersdeelnemers gehinderd door bochten en bomen langs de weg en de brug. Daardoor ontstaan er nog gevaarlijke situaties. Gelukkig vond er nog nooit een ernstig ongeval plaats.

Het dorp denkt dat de situatie veiliger gemaakt kan worden door een 60 km zone in te voeren. Deze is sinds enige tijd al van kracht op de Zwarteweg. Deze kan doorgetrokken worden tot de afslag met de Mienskerwei. Ook zou de oversteekplaats voor fietsers zichtbaarder gemaakt moeten worden door middel van een verkeersdrempel.

De wens van het dorp bestaat al bijna 20 jaar. De gemeente Tytsjerksteradiel is nooit overgegaan tot een aanpassing. "De profilering van de dyk is wichtiger dan de feiligens fan de oerstekkers."

Wat de raadsleden ervan vinden, zal in een later stadium duidelijk moeten worden. Mogelijk wordt de veiligheid meegenomen in een te actualiseren verkeersplan of met de renovatie van de brug.

De heer Postma is positief nadat raadsleden vragen hadden gesteld over de kwestie. Hij hoopt dat er binnen een jaar een oplossing is.