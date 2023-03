Begeleidster Talant had seks met cliënt: 180 uur werkstraf

do 16 maart 2023 14.40 uur

LEEUWARDEN - Een 42-jarige begeleidster van Talant die meermaals ontucht pleegde met een aan haar zorg toevertrouwde cliënt is veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. De ontucht vond plaats zowel bij de vrouw thuis als op de Talant-locatie in Dantumadiel.

Begeleid wonen

Het slachtoffer, 25 jaar inmiddels, woont vanaf zijn 21e in een vorm van begeleid wonen. Hij is verstandelijk beperkt en kampt onder meer met ADHD en PDD-NOS. Hij was huilend bij zijn moeder in de armen gevallen nadat bekend werd dat hij seks had gehad met de begeleidster.

Vrijwillige relatie

De vrouw werd op staande voet ontslagen. Tijdens een zitting in augustus vorig jaar betoogde zij dat de twee vooral op initiatief van de cliënt seks hadden. Haar advocaat stelde toen dat er sprake was van een vrijwillige relatie van twee kanten. Ook de zorgrelatie zou volgens de raadsman geen rol hebben gespeeld bij de seksuele relatie.

Afhankelijkheidsrelatie geen invloed gehad

De rechtbank hield de zaak destijds aan zodat het slachtoffer alsnog gehoord kon worden. De rechtbank kwam uiteindelijk tot de conclusie dat de vrouw en haar advocaat niet hebben kunnen aantonen dat het slachtoffer zijn wil volledig zelfstandig kon bepalen. Volgens de rechtbank hebben de verdachte en haar advocaat dat de afhankelijkheidsrelatie tussen de twee geen invloed heeft gehad.

Baan verloren

De feiten zouden in principe gevangenisstraf-waardig zijn, maar de rechtbank hield er rekening mee dat de vrouw haar baan verloor, na een dienstverband van 23 jaar. Ook vonden de feiten in een relatief kort tijdsbestek plaats – tussen mei en september 2020 – en had het slachtoffer zelf ook het initiatief genomen. De vrouw betoogde tijdens de zitting dat ze huwelijksproblemen had en niet lekker in haar vel zat.

Geen beroepsverbod

De officier van justitie had een celstraf van 6 maanden geëist plus 6 maanden voorwaardelijk. Ook eiste de officier een beroepsverbod in de gezondheidszorg en maatschappelijke zorg voor de duur van 5 jaar, met een contact- en locatieverbod ter bescherming van het slachtoffer. De rechtbank ging daar niet in mee.