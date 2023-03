FNP Tytsjerksteradiel wil referendum over fusie-vraag met Achtkarspelen

do 16 maart 2023 10.30 uur

BURGUM - De FNP in Tytsjerksteradiel wil dat er een referendum komt over de mogelijke fusie met Achtkarspelen. De fusie werd bijna vanuit het niets op de raadstafel gegooid door de twee colleges.

De ambtenaren hebben moeite om te werken voor twee gemeentes en bovendien is er veel ziekteverzuim en een hoog aantal vacatures. Er moet volgens de colleges met spoed één koers uitgezet worden. Zonder recent onderzoek moet er nu binnen enkele maanden besloten worden of de twee gemeenten gaan fuseren of uit elkaar gaan.

'FNP wil mienskip belûke'

De inwoners van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zouden via een referendum geraadpleegd kunnen worden. Raadslid Freddy de Haan (FNP, 5 zetels) zegt dat zijn partij is gekozen door de 'mienskip' en daarom ook voor een referendum is. "De FNP is der foar de mienskip en wy wolle de mienskip belûke by dizze grutte beslissing troch middel fan in referindum."

CDA tegen

De andere twee coalitiepartijen zien het niet zitten om de bevolking te raadplegen. Raadslid Gert van der Meijden (CDA, 5 zetels) zegt: "Het zorgt voor vertraging en het hele proces is een keuze voor een goede balans tussen verstand en emotie. En vaak is die balans bij een referendum zoek."

PvdA GroenLinks tegen

Raadslid Peter van der Hoef zegt namens de PvdA en GroenLinks (5 zetels) dat zij ook geen voorstanders zijn van een referendum. "Bij de beoordeling van een dergelijk besluit spelen veel aspecten een rol die moeilijk in een simpele 'ja/nee' vraag te vatten zijn. Onze fractie is wel voorstander van andere vormen van participatie."

'Partisipaasje'

Freddy de Haan van de FNP vindt juist dat de bevolking niet dom is en heel goed zelf kan kiezen. "Je moatte de maatskippij fia in referindum partisipaasje oanbiede troch elkenien mei stimrjocht meidwaan te litten." Het staat in het programma van de partij en De Haan staat hier 100% achter. Ook het argument dat een referendum te veel tijd zou kosten, gaat er bij De Haan niet in. "Tiid mei gjin rol spylje en de bevolking is net dom en snapt heus wol wat ja of nee ynhâldt."

Nynke Koopmans van BVNL (3 zetels) en Sjaak Hoekstra van de VVD (2 zetels) laten weten dat ze ook voor het referendum zijn. Volgens de colleges kost het regelen van een referendum negen maanden tijd. "Mar dy tiid is der net, at wy de kolleezjes liuwe mei..." aldus Sjaak Hoekstra.

Leeft het wel?

De VVD wil wel graag weten hoe de inwoners erin staan maar vraagt zich ook af of er een snellere peiling kan worden georganiseerd. Ook vraagt de VVD of een eventuele fusie een belangrijk 'issue' is voor onze inwoners. "Fan ynspraak is oant no ta weinich gebrûk makke, ynteresseert it ús ynwenners wol?" zegt Hoekstra.

De ChristenUnie (2 zetels) is niet direct voorstander van het referendum. "Een referendum is vaak veel te zwart-wit en doet geen recht aan het inhoudelijke vraagstuk." aldus de partij. "En wanneer is een referendum geldig en wat doe je er vervolgens mee?"

D'66 (1 zetel) heeft geen antwoord gegeven op de vraag van WâldNet.

