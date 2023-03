Brandweer blust conifeerbrand in Drachten

do 16 maart 2023 02.11 uur

DRACHTEN - De Drachtster brandweer moest woensdagnacht in actie komen. Bij een woning aan de Michaelsberg in Drachten was brand ontstaan in een conifeer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse.

Toen de brandweer aankwam was een buurtbewoner al druk in de weer met een emmer. Uit de vijver nabij de woning werd water gehaald om vervolgens daarmee een poging te doen de brand te blussen. De brandweerlieden hebben deze taak overgenomen en hadden de brand snel onder controle.

Met een warmtebeeld camera werd vervolgens gekeken of de brand helemaal uit was. Nadat ze zeker waren dat de brand uit was konden zij weer inpakken. Vermoedelijk is deze conifeer in brand gestoken.

FOTONIEUWS