Inbraak bij Observeum in Burgum

wo 15 maart 2023 18.14 uur

BURGUM - Het Observeum aan de Menno van Coehoornweg in Burgum is maandagnacht doelwit geworden van een inbraak. Via een gat in het dak wist men binnen te komen.

De Leeuwarder Courant meldt dat het nog onbekend is wat er precies gestolen is. Er zouden in elk geval sieraden van een paspop buitgemaakt zijn. Het streekmuseum liep enorm veel schade aan het plafond en dak op door de inbraak. Er is aangifte gedaan bij het politie en de zaak is in onderzoek.