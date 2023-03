Menorah-kerk maakt plaats voor 29 appartementen

ma 13 maart 2023 17.30 uur

DRACHTEN - Deze maand is de sloop begonnen van het protestantse kerkgebouw Menorah in de wijk De Wiken in Drachten. Na de sloop van het kerkgebouw uit 1970 worden er in totaal 29 appartementen gebouwd op deze plek.

De presentatie van de plannen door Bouwgroep Noord in Drachten werden door de omwonenden positief ontvangen.

De domineeswoning, die aan de kerk vastzit, blijft overigens bestaan. De Protestantse Gemeente Drachten stootte het kerkgebouw al een poosje geleden af, tegelijkertijd met de kerk De Arke. Het teruglopende ledenaantal van de kerkgemeente en de daarmee gepaard gaande inkomstendaling waren de oorzaak daarvan.

