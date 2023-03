Verdachte (23) steelt bier en vernielt ruit horecazaak Drachten

ma 13 maart 2023 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 23-jarige man die op 11 september vorig jaar een ruit van een horecazaak aan de Zuidkade vernielde is maandag bij verstek veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf. De man moet de door hem aangerichte schade betalen.

Eigenaar kreeg een klap

De verdachte, destijds woonachtig op het azc in Drachten, wilde na sluitingstijd nog naar binnen. De eigenaar kreeg een klap toen deze de verdachte wegstuurde. Ongeveer een half uur later kwam de man terug, met een fles in de hand. Toen bleek dat de voordeur op slot zat, sloeg hij een grote ster in het raam van de deur.

Winkelmedewerker herkende de verdachte

Nadat de verdachte was aangehouden ontkende hij het raam vernield te hebben. Een paar weken later werd hij betrapt toen hij bij de Albert Heijn aan De Marke twee blikjes bier probeerde te stelen. Een winkelmedewerker herkende de verdachte als iemand die veelvuldig winkeldiefstallen pleegde.

Verdachte: was stomdronken

De medewerker zag dat de verdachte drie blikjes bier in de hand had. Even later rekende hij slechts één blikje af. Toen hij werd aangesproken, nam hij de benen. Bij het gemeentehuis werd hij door omstanders in de kraag gegrepen. Bij het verhoor zei de man dat hij niets van een diefstal wist omdat hij stomdronken was.

Schade aan de ruit betalen

Hij zit inmiddels in een ander azc, in het Brabantse Gilze. Hij is nog in afwachting van het verdere verloop van de asielprocedure. Volgens zijn advocaat heeft hij een alcoholprobleem. De officier van justitie ging er vanuit dat het betalen van de schade aan de ruit nog de grootste straf zou zijn en eiste een voorwaardelijke celstraf van twee weken.

Telefoon niet vergoed

De rechter maakte er een week voorwaardelijk van en bepaalde dat de verdachte inderdaad de schade moet betalen. De eigenaar van de horecazaak kreeg zijn telefoon niet vergoed. Die was gesneuveld tijdens de worsteling met de verdachte. Omdat de man niet terechtstond voor het vernielen van de telefoon, kon de rechter die schade niet op hem verhalen. De eigenaar kan het nog wel via de burgerlijke rechter proberen.