AZC korte tijd ontruimd na vlam in de pan

zo 12 maart 2023 13.28 uur

DRACHTEN - Het AZC aan de Ringweg in Drachten is zondag korte tijd ontruimd geweest. Er was even na 13.00 uur brand ontstaan in de keuken van de woonvoorziening. De inhoud van een pannetje had vlam gevat.

De brandweer kwam ter plaatse en heeft het pannetje naar buiten gebracht. Vervolgens is het pannetje gedoofd met wat sneeuwresten. In de keuken zelf hoefde de brandweer niet te blussen. De brandweer kon al snel weer terug naar de kazerne.

De opvang aan de Ringweg is een kleinschalige opvang voor 20 alleenstaande minderjarige asielzoekers.

