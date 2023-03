Internationaal gezochte Pool opgepakt in Drachten

za 11 maart 2023 16.59 uur

DRACHTEN - Een 26-jarige man uit Polen is vrijdagnacht 'per toeval' aangehouden door de politie in Drachten. De man werd internationaal gezocht.

Agenten zagen de man rond 2.00 uur 's nachts rijden en zijn rijgedrag viel op. Op de Zuiderhogeweg werd de automobilist aan de kant gezet. Tijdens deze controle verklaarde de man niet in het bezit te zijn van enig identiteitsbewijs.

Door goed onderzoek ter plaatse kwam de identiteit van de man naar boven. De 26-jarige man werd al enige tijd gezocht door de autoriteiten in Polen. De man stond onder andere gesignaleerd omdat hij meerdere gevangenisstraffen open heeft staan.

De man was verder niet in het bezit van enig rijbewijs en daarom is de auto van de man in beslag genomen en afgevoerd. De man is aangehouden nadat bleek dat er een internationaal arrestatiebevel voor hem uitgevaardigd was.

De Pool is ingesloten in het cellencomplex en hij is nu in afwachting van zijn uitlevering aan Polen.