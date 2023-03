Strooiwagen vliegt in brand in Drachten

vr 10 maart 2023 20.33 uur

DRACHTEN - In Drachten is er vrijdagavond kort brand geweest in een strooiwagen. Het voertuig reed op de Morra toen de bestuurder door had dat er iets mis was. Hij heeft de brand zelf kunnen blussen met sneeuw.

De brandweer van Drachten is voor nacontrole ter plaatse gekomen. Met een warmtebeeld camera hebben zij gekeken of de brand daadwerkelijk was geblust. De strooiwagen kon niet meer verder.

FOTONIEUWS