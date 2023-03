Gorredijker (57) ruziet met de buren - 'Ik ben de zwarte geit'

vr 10 maart 2023 16.45 uur

LEEUWARDEN - Voor het mishandelen van een buurman met een zogenoemde buigveer is een 57-jarige inwoner van Gorredijk door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie weken. De man vindt dat hij het pispaaltje van de buurt is.

Hark in de voet geslagen

De rechter sprak de Gorredijker vrij van het mishandelen van een andere buurman, eind oktober vorig jaar. Die zou hij een hark in de voet hebben geslagen. Dat ontkende de verdachte.

De rechter constateerde dat de verklaringen van de buurman en diens echtgenote op essentiële punten uiteenliepen. De vrouw had verklaard dat ze de hark uit de voet van haar man had moeten trekken, daar had de buurman niets over gezegd.

Bestolen door wietbezorger

Het mishandelen van een andere buurman, in januari van dit jaar, kon wel bewezen worden. De Gorredijker was de buurman te lijf gegaan met een zogeheten buigveer – een fitnessattribuut om de armspieren te trainen. Daar was het een en ander aan voorafgegaan. De verdachte zat achter een man aan die wiet bij hem had bezorgd. De Gorredijker dacht de wietbezorger geld van hem had gestolen.

Met buigveer op het hoofd geslagen

De bezorger werd achtervolgd door de hond van de verdachte en was op een auto geklommen. Een buurman die te hulp wilde schieten raakte op zijn beurt slaags met de verdachte. De Gorredijker sloeg de man met de buigveer op het hoofd. Later stelde de politie vast dat de Gorredijker dronken was en mogelijk onder invloed van verdovende middelen.

"Niet het zwarte schaap maar de zwarte geit"

De man heeft vaker met de buren overhoop gelegen. In november 2021 moest hij voor de rechter verschijnen omdat hij de schutting tussen zijn woning en de buren omver had getrapt.

In januari 2021 kreeg hij een werkstraf omdat hij bij een huisartsenpraktijk in Gorredijk de ramen had ingegooid omdat hij zijn medicijnen niet kreeg. De man beweerde dat de buurt hem altijd moet hebben. "Ik ben niet het zwarte schaap, maar de zwarte geit. Geiten zijn nog erger dan schapen".

Moeite om emoties in bedwang te houden

In een eerdere rechtszaak kwam al naar voren dat de Gorredijker een verstandelijke beperking heeft. Hij heeft vooral moeite om zijn emoties in bedwang te houden. Hij kreeg hulpverlening, maar dat stokte nadat zijn persoonsgebonden budget (pgb) werd stopgezet omdat de verdenking was dat hij fraudeerde. De man zou volgens advocaat Ersen Albayrak veel moeite hebben met het stopzetten van het pgb.

Taakstraf te belastend

Albayrak heeft stappen gezet om een ander hulpverleningstraject op gang te brengen. De officier van justitie eiste voor de mishandeling van de buurman een werkstraf van 40 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken.

Een taakstraf zou waarschijnlijk te belastend zijn voor de verdachte oordeelde de rechter. Zij maakte er een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van drie weken van.