Tientallen boetes bij grootschalige verkeerscontrole in Drachten

vr 10 maart 2023 10.41 uur

DRACHTEN - De politie heeft woensdag een grootschalige verkeerscontrole gehouden in de omgeving van Drachten. Bij de controle werden tientallen bestuurders heel gericht van de snelweg A7 of Wâldwei gehaald.

De bestuurders werden vervolgens naar het terrein van Rijkswaterstaat gebracht nabij de meldkamer in Drachten. Daar werden diverse controles uitgevoerd van alcoholcontroles tot controle van de technische staat van het voertuigen.

Op de A7 stond verder een ANPR camera die aan de hand van de kentekens van voertuigen razendsnel controles uitvoerde. Op deze manier is het mogelijk om fiscale wanbetalers uit het verkeer halen. Eén automobilist moest nog 3300 euro betalen aan openstaande boetes. Ook kunnen via de ANPR controle mensen die gesignaleerd staan of veelplegers eruit 'gepikt' worden. Ook was de Douane aanwezig om voertuigen te onderzoeken naar bijvoorbeeld verborgen ruimtes.

In totaal zijn er 49 combi-bonnen uitgeschreven. Ook werden 8 waarschuwingen vastgelegd als officiële politiewaarschuwingen. In totaal werden er slechts 87 voertuigen/bestuurders gecontroleerd.

De volgende bijzonderheden werden geconstateerd door de politie/douane/rdw of belastingdienst:

5x Geen rijbewijs voor het bestuurde voertuig

1x scherpe uitstekende delen

1x onvoldoende zicht in spiegels ten opzichte van de lading

1x uitstekende lading

1x ondeelbare lading welke te ver uitsteekt achter het voertuig

4x elektronisch apparaat (mobiele telefoon) tijdens rijden

1x donkere ramen 40%

4x uitlaten te luid (98, 120, 104, 96 DB)

2x WOK melding

3x NIWO vergunning niet op orde

1x verdenking rijden onder invloed (bloedproef)

2x hulpkoppeling niet goed bevestigd

1x illegaal beroepsvervoer

1x niet werkende dimlicht

1x vervoer Opiumwet/ADR (lachgas zeer grote hoeveelheid)

1x doorgetrokken streep overschrijden

1x helm los kinbandje

1x 30 km/h overschrijding

2x onnodig geluid veroorzaken

3x overschrijden lengtemarkering

1x overbelading 7%

1x overbelading 61%

1x kind niet in gordel

1x meer verlichting dan toegestaan aan voorzijde

2x losbreekreminrichting niet bevestigd

1x verlopen keuring voertuig (meer dan 3 maanden)

1x rijden in een niet gekeurd voertuig

1x handelaarsplaat die nog bij bedrijfsvoorraad toebehoorde

1x handelaarsplaat zonder papieren

1x inrichtingseisen niet voldeden

1x rode gasolie in brandstof tank en aanwezig in voertuig

4x maatregel op het betreffende voertuig

1x IBN elektrische step

De volgende waarschuwingen werden uitgedeeld: