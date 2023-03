Sportkampioenen uit Achtkarspelen gehuldigd

wo 08 maart 2023 18.03 uur

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen is trots op haar sporters die in 2022 Nederlandse en Europese titels hebben behaald. Op woensdag werden de kampioenen in het zonnetje gezet en gehuldigd door wethouder Jouke Spoelstra.

Eén van de kampioenen is Jiska Batema, die de titel van Nederlands Kampioen Acro gym A-lijn trio junioren met haar team heeft veroverd.

Ook WSBF uit Surhuisterveen heeft een geweldige prestatie geleverd door de titel van Nederlands Kampioen Acro E-jeugd trio in de wacht te slepen. Dat zijn Danine de Jong, Meike Fleurij en Geertsje Bron.

Anouk Reinders heeft met haar bowlingvereniging Veendam de titel van Nederlands Vereniging Kampioen junioren bowlen binnengehaald.

In de atletiekwereld heeft Andrew Larasen zijn stempel gedrukt op de Nederlandse kampioenschappen. Hij liet zijn concurrenten ver achter zich en heeft de titels van Nederlands Kampioen 800 meter en 1500 meter baanatletiek mannen masters 50+ binnengehaald.

Dieuwke Boomsma heeft als Nederlands Kampioen Acrogym categorie A jeugd bewezen dat ze een klasse apart is.

En met een indrukwekkend optreden heeft Fiore de Vries, samen met haar team, de titel van Europees Kampioen Hip-hop/streetdance in de wacht gesleept.

Tot slot heeft Luuk Wassink laten zien dat hij niet alleen op het veld maar ook in de zaal een kampioen is. Hij is met zijn team zowel Nederlands Kampioen zaalkorfbal C1 als veldkampioen geworden. Deze prestaties zijn niet alleen belangrijk voor de sporters zelf, maar ook voor de gemeente Achtkarspelen.

Wethouder Jouke Spoelstra is dan ook trots op de kampioenen: "Sport verbindt en inspireert, deze kampioenen zijn een voorbeeld voor ons allemaal. We zijn trots op hun prestaties en we hopen dat ze blijven uitblinken in hun sport.

De gemeente Achtkarspelen kijkt uit naar de prestaties van haar sporters in de toekomst en hoopt dat zij nog vele titels zullen behalen. Het is duidelijk dat de sportcultuur in Achtkarspelen bloeit en dat de kampioenen de drijvende kracht zijn achter deze positieve ontwikkeling".

De kampioenen werden beloond met bloemen en een attentie als blijk van waardering voor hun uitzonderlijke prestaties.

