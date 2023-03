Smallingerland helpt slachtoffers overheidsfalen

wo 08 maart 2023 17.10 uur

DRACHTEN - Inwoners van Smallingerland, die vanwege overheidsregels onder het bestaansminimum komen, verdienen alle steun van de gemeente. Niet alleen slachtoffers van de Toeslagenregeling, maar ook die van ander overheidsfalen. "We laten ze niet zakken." Met die toezegging kwam wethouder Pieter van der Zwan dinsdagavond tijdens Het Debat naar aanleiding van vragen van PvdA-raadslid Zahraa Al-Daraaj.

Al-Daraaj was benieuwd naar het aantal huishoudens in de gemeente, dat door fouten van de overheid onder het bestaansminimum raakt. Ze informeerde ook naar "maatregelen om deze misstanden te voorkomen. Smallingerland heeft op dit moment de precieze cijfers niet voorhanden.

Via diverse kanalen komen wel signalen binnen. "We registeren de gevallen niet, maar zoeken altijd naar passende oplossingen" aldus wethouder Van der Mark. Hij zegde Al-Daraaj toe om als gemeente actief op te treden en daar ook beleid op te maken. Dat is er nu nog niet. "We gaan kijken hoe we de betrokkenen meer structureel in kaart kunnen brengen."