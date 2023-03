Grote interesse voor functie pontbaas De Veenhoop

wo 08 maart 2023 15.00 uur

DE VEENHOOP - De belangstelling voor de functie van schipper op de nieuwe elektrische pont De Grietman bij De Veenhoop is enorm. Veertig belangstellenden kwamen dinsdagavond af op een informatiebijeenkomst.

Volgens wethouder Maria le Roy van Smallingerland moet het lukken uit die groep zo’n 20 tot 25 serieuze schippers voor de nieuwe elektrische pont De Grietman bij De Veenhoop te selecteren.

Met de inzet van vrijwilligers wil de gemeente Smallingerland jaarlijks 25.000 euro op de veerpont besparen. Volgens wethouder Le Roy is die besparing haalbaar. De verwachte inzet van medewerkers van uitzendbureau AB Vakwerk is met het grote aantal vrijwilligers dan niet nodig.

De nieuwe pont heeft de nodige problemen gehad. De beide elektrische motoren zijn vernieuwd en allerlei aanpassingen zijn uitgevoerd om het schip soepel en stabiel te laten varen. De capaciteit van de nieuwe De Grietman is weliswaar kleiner, maar dat hoeft volgens wethouder Le Roy geen probleem te zijn.

De meeste passagiers zijn wandelaars en fietsers, die in hun vrije tijd onderweg zijn. "Ze zien de pont varen, een overtochtje duurt hooguit tien tot vijftien minuten en anders geven ze maar een ram op dat gele ding aan de kant". Ze doelde op de bel waarmee nieuwe passagiers de schipper kunnen waarschuwen.

De oude veerpont blijft in de zomer van 2023 als reserve beschikbaar. Mogelijk kan de dieselversie van De Grietman aan buurgemeenten worden verhuurd, maar dan altijd met de voorwaarde dat Smallingerland in nood weer over het schip kan beschikken.

De veiligheid van de elektrische pont kan niet met die van de oude Grietman worden vergeleken, aldus wethouder Le Roy dinsdagavond in antwoorden op vragen van CDA-raadslid Eeuwe van der Velde tijdens Het Debat in Smallingerland. "Het heeft ook met het talent van de schippers te maken. We willen daarom ook zeker inzetten op het trainen van de pontbazen. We dringen er sterk op aan dat ze ook hun vaarbewijs halen. Dat bieden we ook aan."