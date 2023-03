Moeten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen fuseren? Wat vind jij?

wo 08 maart 2023 14.30 uur

BUITENPOST - Op dinsdag 14 maart vindt de eerste bijeenkomst plaats om te praten over de toekomstige fusie van de gemeente Tytsjerksteradiel met Achtkarspelen.

De inwoners mogen van zich laten horen. Beide gemeenteraden komen bijeen in het gemeentehuis in Buitenpost voor informatiebijeenkomst over de toekomst van de gemeenten. Inwoners die hun mening willen geven, kunnen dan ook inspreken. (klik hier om je aan te melden)

De aanleiding voor een mogelijke fusie is een niet goed functionerende werkmaatschappij waarin sinds enkele jaren alle ambtenaren gevoegd zijn. Hoewel het samenvoegen van de ambtenaren bedoeld was om kosten te besparen, heeft de "ambtelijke fusie" slecht uitgepakt.

Er is een hoog personeelsverloop en ambtenaren vinden het moeilijk om voor twee gemeentes te werken. De werkdruk en het ziekteverzuim zijn hoog.

De colleges van B&W vragen nu aan de gemeenteraad om te bepalen welke koers er moet worden genomen. Ze zien een verdere ontwikkeling van de werkmaatschappij niet zitten en er blijven twee opties over: een fusie of een scheiding van de werkmaatschappij. Een derde optie zou zijn om een derde gemeente toe te laten treden tot de werkmaatschappij.

De colleges benadrukken dat er grote urgentie is om spoedig politieke duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de bestuurlijke samenwerking. "Dit alles in het belang van de eigen 700 medewerkers én voor de inwoners van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Daarom vragen we een uitspraak voor de zomer." zo schrijven de gemeentebesturen in een raadsvoorstel.

De kosten voor een ontvlechting van de werkmaatschappij worden geschat op 2 tot 2.5 miljoen euro. Een herindeling van de twee gemeenten gaat overigens nog veel meer kosten.

De fusie-kosten worden geschat op 3.1 tot 3.9 miljoen euro. Ook dalen de inkomsten vanuit het Gemeentefonds met maximaal 500.000 euro omdat er maar één bestuur (college van B&W) over blijft en krijgen de ambtenaren een hoger salaris omdat ze voor een grotere gemeente werken. Bovendien krijgt de gemeentesecretaris dan ook een hoger salaris.

Op 14 maart moet duidelijk worden hoe de bevolking denkt over een toekomstige fusie zijn. Raadsleden kunnen ook vragen stellen aan de colleges en zij krijgen deze avond daarop antwoord.

Poll: Wat vind jij? Fusie, stoppen of uitbreiden?

Stoppen en terug naar het oude 64.7%

Zo snel mogelijk fuseren 22.1%

Dantumadiel erbij betrekken 10.3%

Smallingerland erbij betrekken 2.9%

? aantal stemmen | login en stem ook mee!