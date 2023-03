BertOp5 zoekt naar Friese weldoeners die áltijd voor anderen klaarstaan

wo 08 maart 2023 10.41 uur

BURGUM - Vanaf deze week start het KRO-NCRV-radioprogramma BertOp5 opnieuw de verkiezing \'Kan ik iets voor je doen?’. Presentator Bert Kranenbarg gaat de komende maanden weer op zoek naar weldoeners die altijd voor anderen klaarstaan.

Luisteraars uit Friesland worden opgeroepen om iemand op te geven. Aan het eind van dit jaar zet de vakjury de stille helden in het zonnetje.

Presentator Bert Kranenbarg startte het initiatief \'Kan ik iets voor je doen?’. Er zijn mensen die deze vraag regelmatig aan anderen stellen. Het lijkt een klein gebaar, toch is het bijzonder. Een buurman die altijd kookt voor buurtbewoners, een vrouw die verzorgende producten weggeeft aan vrouwen die hier geen geld voor hebben of een jongen die knuffels is gaan haken om patiënten in het ziekenhuis troost te kunnen bieden. Het radioprogramma BertOp5 wil deze stille helden, met hun lieve gebaar, in het zonnetje zetten.

Inschrijving gestart

Na het succes van 2022 is de inschrijving opnieuw gestart en kunnen luisteraars komende maanden vrienden, familie, buren of een collega opgeven om in het zonnetje te laten zetten in BertOp5.

’Kan ik iets voor je doen?’ heeft vorig jaar laten zien hoe bevlogen mensen oog voor elkaar hebben. Ik hoop dat anderen daardoor geïnspireerd raken om ook een lief gebaar te maken. Daarom vind ik het heel fijn dat we ook dit jaar weer kennis gaan maken met mensen die 'gewoon' iets doen voor een ander. En natuurlijk steunen we opnieuw één van de initiatieven met een BertOp500-je", aldus Bert Kranenbarg.

Elke week wordt een nieuwe weldoener in het zonnetje gezet. Zodra alle initiatieven bekend zijn kunnen NPO 5-luistetaars een duimpje omhoog uitdelen aan de verschillende initiatieven. De drie initiatieven met de meeste duimpjes, worden uitgenodigd in de finale-uitzending van \'Kan ik iets voor je doen’. Tijdens een feestelijke uitzending in het najaar kiest de vakjury samen met Bert Kranenbarg de stille held, die met een mooi bedrag zijn goede werk kan voortzetten.

Weldoener 2022; Fietsjes voor Minima

Afgelopen editie van "Kan ik iets voor je doen?", werd gewonnen door Jan en Lida met Fietsjes voor Minima. Zij knappen met een team fietsen op voor mensen die weinig te besteden hebben. Mede dankzij het initiatief "Kan ik iets voor je doen?" van BertOp5 komen er steeds meer aanvragen binnen bij Fietsjes voor Minima.

BertOp5, elke maandag t/m donderdag, van 16.00 tot 18.00 uur bij KRO-NCRV op NPO Radio 5.