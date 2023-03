Nachttrein naar Dresden en Praag gaat eindelijk van start

di 07 maart 2023 15.42 uur

LEEUWARDEN - De vraag naar internationale treinverbindingen blijft maar groeien. Nachttrein aanbieder GreenCityTrip gaat daarom vanaf 21 april op de route Amsterdam - Praag rijden. Vanaf volgende maand kunnen reizigers gebruik maken van een rechtstreekse trein naar Dresden en Praag.

De trein vertrek ’s avonds uit Amsterdam Centraal om 19:32 en stopt onderweg nog op Amersfoort Centraal (20:14) en Deventer (20:52). De volgende ochtend komt de trein aan in Dresden om 07:49 en op eindbestemming Praag om 10:30.

De trein heeft maar liefst 16 rijtuigen en biedt plaats aan 720 passagiers. Voor maximaal comfort is de trein volledig voorzien van airconditioning. Daarnaast hebben alle passagiers een bed, er zijn geen rijtuigen met uitsluitend zitplaatsen aan boord.

GreenCityTrip is twee jaar geleden begonnen met haar eerste nachttrein routes. Nadat zij verschillende routes getest hebben, is nu de keuze gevallen op frequent naar Dresden en Praag rijden. Op deze route ziet GreenCityTrip grote vraag en is de punctualiteit goed te waarborgen. Daarnaast zijn deze bestemmingen in tijden van stijgende kosten voor veel consumenten juist nog relatief betaalbaar. Vanaf 21 april rijdt de nachttrein tot 3x per week.

"De trein blijft maar populairder worden, zeker nu de vliegtaksen steeds hoger worden. Je hoeft niet uren op Schiphol te wachten en spaart met de nachttrein ook nog eens een hotelovernachting uit. Omdat de vraag zo sterk is gestegen hebben we vanaf april onze Comfort Klasse uitgebreid van 2 naar 4 slaaprijtuigen. De vraag naar onze meest luxe rijtuigen is namelijk het grootst en dankzij een extra lange trein houden wij onze tarieven laag.", vertelt mede-eigenaar Hessel Winkelman.

Oosten van het land

De nieuwe verbinding zorgt nog voor een andere primeur: je kunt vanaf volgende maand ook in het oosten van het land opstappen. "We hebben de dienstregeling zo aangevraagd dat we ook het oosten van het land op een prettig tijdstip kunnen aandoen. We hebben hierbij voor Deventer gekozen zodat reizigers uit de richting van Friesland en Groningen makkelijk kunnen overstappen. Ook rijdt er naar Deventer een rechtstreekse trein vanuit Breda, Den Bosch en Arnhem. We sluiten niet uit dat we in de toekomst nog een extra stop inplannen, bijvoorbeeld in Hengelo", vertelt mede-eigenaar Maarten Bastian.