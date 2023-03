Koude kermis voor scooterdief in Drachten

za 04 maart 2023 18.43 uur

DRACHTEN - Een scooterdief in Drachten kwam vrijdagnacht niet ver met zijn pas gestolen Piaggio Zip. De tank was namelijk leeg.

De scooter werd gestolen uit een portiek aan de Oud Ambacht en werd enkele flats verder achtergelaten aan de Meer. De eigenaar vond zijn scooter toen hij in de omgeving speurde naar zijn voertuig.

Ondanks de vele moeite die gedaan is, slaagde de diefstal niet. Eerst moest de deur worden ingeslagen om in de portiek te komen. Daarna is de scooter weggehaald. Dat was al pittig omdat de scooter op het stuurslot stond.

De buddy is daarna opengebroken maar helaas voor de dief, er lag niets in de buddy. Daarna werd het contactslot vernield en de kap opengebroken om de scooter te kunnen starten.

"Daarmee kwamen ze ook van een koude kermis thuis gezien de tank leeg was. Boontje komt om zijn loontje zeggen we maar" zo laat de blije eigenaar aan WâldNet weten. "Wij hebben hem gelukkig weer!"

De politie is inmiddels op de hoogte gesteld van de vondst.