Handrem vergeten: auto eindigt in Drachtstervaart

za 04 maart 2023 14.57 uur

DRACHTEN - Een auto is zaterdagmiddag de Drachtstervaart in Drachten ingerold. De bestuurder was de handrem vergeten en ontdekte later dat de auto in de vaart lag langs het Moleneind ZZ.

De auto stond geparkeerd in een steegje aan de noordkant van de vaart. Het voertuig begon op een zeker moment te rollen.

Er zat niemand meer in de auto en er raakte niemand bij het ongeval gewond. Een berger heeft het voertuig uit het water getakeld. Het tafereel trok veel bekijks.

