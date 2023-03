Straat afgesloten vanwege lekkende LPG-tank

do 02 maart 2023 13.45 uur

DRACHTEN - Het Aardappelland in Drachten is donderdag afgesloten geweest vanwege een gaslekkage. Het betrof een lek in een LPG-tank van een voertuig.

De brandweer werd om 12.40 uur opgeroepen. Ook de politie kwam ter plaatse. Er was een sissend geluid te horen. De straat werd ruim afgezet en er zijn metingen verricht.

De brandweerlieden hebben het voertuig veiliggesteld en de tank laten leeglopen. Hierdoor was het gevaar geweken. Wat de oorzaak is geweest is niet bekend.

FOTONIEUWS