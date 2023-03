Huis van de maand: Westersingel 36 in Burgum

wo 01 maart 2023 15.00 uur

BURGUM - Deze woning combineert een fraaie jaren ’30 uitstraling met een moderne maatvoering en afwerking door recentere uitbreidingen en moderniseringen. Bovendien zeer compleet met een stenen garage, hobby/bergruimte en een verrassend diepe en zonnige tuin met tuinkas en een modern tuinhuis met tuinkamer en een overdekt terras.

Een huis waar het zowel binnen als buiten heerlijk vertoeven is!

Het goed onderhouden geheel is gelegen op een perceel van ca. 532m2, centraal verwarmd met behulp van radiatoren, de Intergas c.v. ketel is van 2011, voorzien van isolatieglas, gevel-, dak- en deels vloerisolatie, tevens voorzien van buitenzonwering.

Gelegen in een geliefde woonomgeving met een uitstekende ligging met werkelijk alle gemakken om de hoek. Zo is het levendige centrum met een uitgebreid winkelaanbod op loopafstand. Maar ook overige voorzieningen als scholen (meerdere voortgezet onderwijsscholen en basisscholen), meerdere sporthallen, een zwembad, een manege, tennisbanen en vele andere zaken zijn gelegen op korte afstand.

Begane grond:

Voorentree, hal, trapopgang naar de eerste etage, sfeervolle woonkamer met erker en fraai zicht op de diepe achtertuin, inbouwkeuken in hoekopstelling met diverse inbouwapparatuur, inloopkast met berg- en provisieruimte, hal met achter entree, trapopgang naar de eerste etage en een aansluiting wasmachine, toilet met fonteintje, badkamer met whirlpool ligbad, douchehoek en een dubbele wastafel.

1e etage:

Via twee trapopgangen is de eerste etage te bereiken. De trap aan de voorzijde van de woning geeft toegang tot een overloop, een grote slaapkamer aan de voorzijde van ca. 13m2 en een toiletruimte met toilet en een meubel met vaste wastafel. Vanuit de tweede trapopgang komt u op een overloop met vaste kasten, een slaapkamer van ca. 12m2 met ook toegang naar de toiletruimte, aan de achterzijde zijn nog twee slaapkamers van ca. 7m2 en ca. 13m2.

Naast de woning staat een stenen garage met openslaande deuren aan de voorzijde en een loopdeur in de zijgevel. Een ruimte die behalve voor autostalling ook geschikt is als hobby of praktijkruimte.

Achter de dubbele deuren tussen de garage en de woning ligt een verrassend diepe en zonnige achtertuin met onder andere een overdekt terras, een berg/hobbyruimte en een groot gazon met tuinkas. Om de tuin compleet te maken staat aan het einde van de tuin een recent gerealiseerd tuinhuis met tuinkamer en een overdekt terras. De tuinkamer is ingericht met een keukenblok, voorzien van elektra, een elektrische verwarming en de wanden zijn van binnenuit geïsoleerd. Een heerlijke plek waar u het gehele jaar van kunt genieten.

De verzorgde voortuin is voorzien van een sierhekwerk en de lange oprit biedt voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein.

Burgum heeft ca. 10.000 inwoners en met diverse scholen, winkels, horecagelegenheden en sportgelegenheden heeft het een regiofunctie in de gemeente Tytsjerksteradiel. Zeer gunstig gelegen in de driehoek tussen Dokkum, Leeuwarden en Drachten. Binnen enkele autominuten is de Centrale As bereikbaar, die zorgt voor een snelle verbinding naar o.a. de Wâldwei en de A7. Zo bent u in een zucht in Dokkum, Drachten of Leeuwarden.

Ook is watersport een absolute aanrader in Burgum. Vanuit Bergum zijn vele watersportvoorzieningen gemakkelijk te bereiken. Het Bergumermeer, De Leijen, Eernewoude en Leeuwarden zijn dus tevens goed bereikbaar per boot. Burgum ligt namelijk direct aan het Princes Margrietkanaal.

Enthousiast geworden en benieuwd naar deze verrassend complete woning? Neem dan snel contact met voor een bezichtiging. Klik hier voor meer informatie over deze woning.