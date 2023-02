Brand geblust in woning in Drachten

ma 27 februari 2023 15.24 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest maandag om 15.02 uur uitrukken voor een brand in een woning aan de Friso in Drachten. Er was vermoedelijk brand ontstaan in een spouwmuur, mogelijk door kortsluiting.

De brandweer heeft de brand in de uitbouw van het huis geblust. Er zijn sloopwerkzaamheden verricht om het vuur goed te kunnen doven.

