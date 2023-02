Pino terug in zijn hok na nachtelijk avontuur

zo 26 februari 2023 10.40 uur

ROTTEVALLE - Doodleuk stond Pino zondagochtend weer in het weiland achter het huis van Jouke en Hester. Zaterdagavond ontsnapte Pino de emoe uit zijn verblijf in Rottevalle en werd er tot in de late uurtjes gezocht zonder resultaat. Het dier was ergens buiten de nacht doorgekomen en rende 's ochtends vrolijk achter de kraaien aan in het weiland.

Toen Jouke zondag opstond en uit het raam keek zag hij tot zijn eigen verbazing Pino in het weiland staan. Hij liep meteen naar beneden om met appels het dier te lokken. Inmiddels was zijn vriendin Hester ook wakker en had de emoe ook gespot. Samen gingen zij, gewapend met brood, appels en een doek, op pad.

Gelokt met appels

Door iedere keer een stukje appel voor Pino uit te gooien werd hij weer richting de stallen gelokt. Tot hij niet verder durfde door de modder. Terwijl Hester het beest aan het afleiden was met meer eten gooide Jouke een deken over de kop van de emoe. Terwijl Hester het doek beethield tilde Jouke Pino op om 'em vervolgens weer terug te zetten in het hok.

Voorlopig op stal

Na zijn nachtelijke avontuur in de weilanden bij Rottevalle zal hij voorlopig op stal blijven. "Ik wil eerst dat het hek goed is, voor ik Pino weer naar buiten laat", liet Jouke weten. "Bij de vorige eigenaar was het hek net zo hoog, maar toch wist Pino te ontsnappen".

Meer dieren

Toch hoeft het dier, dat een beetje lijkt op een struisvogel, zich niet eenzaam te voelen. Hij wordt regelmatig appeltjes gevoerd en 's nachts zitten in het hok bijna naast hem een aantal kippen en eenden. Hester en Jouke houden namelijk allerlei dieren bij hun op het terrein. Kippen, eenden, varkens, katten en een hond. En sinds zondagochtend dus ook weer Pino de emoe.

