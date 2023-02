Pino de emoe ontsnapt uit Rottevalle

zo 26 februari 2023 00.10 uur

ROTTEVALLE - Rond 21.30 uur is zaterdagavond Pino de emoe ontsnapt. Na twee maanden binnen te hebben gezeten mocht het beest van baasje Jouke eindelijk naar buiten. Pino was nog geen drie uur buiten toen hij over een hek sprong en het op een lopen zette. Hij vertrok vanaf de Efterwei in Rottevalle.

En lopen kan een emoe! Het dier, dat lijkt op een struisvogel, kan snelheden behalen van wel 50 km/u. Het enige nadeel: 's nachts kan het beest niet zoveel zien. Daarnaast is het beest donker van kleur, dus in het donker moeilijk te vinden.

Een zoektocht zaterdagavond samen met de politie mocht niet baten. Even na 23.00 uur besloten Jouke en zijn vrienden de zoektocht te staken. Maar toch willen ze Pino graag terug. Het is namelijk de beste vriend van zijn dochtertje.

Pino houdt erg van appels. Dat is dan ook de beste manier om 'em te lokken. Mensen die de Emoe hebben gezien kunnen contact opnemen met de redactie via onderstaande tiplijn.