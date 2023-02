Automobilist richt ravage aan in Wijnjewoude

za 25 februari 2023 12.50 uur

WIJNJEWOUDE - Een onwel geworden automobilist heeft een ravage aangericht in Wijnjewoude. De bestuurder van de BMW ramde op de Merkebuorren meerdere geparkeerde auto's.

De man was met zijn zoontje onderweg naar het ziekenhuis in Drachten. Volgens de politie had de jongeman bij voetbal letsel aan zijn been opgelopen. Toen het zoontje zijn vader de wond liet zien, werd de man niet lekker. Een aanrijding was het gevolg.

De politie en een ambulance werden om 11.45 uur opgeroepen. Er werden in totaal drie geparkeerde auto's geramd. Eén van de voertuigen belandde zelfs in een voortuin van een woning.

Eén persoon is opgevangen in een ambulance. De jongeman die al letsel had opgelopen bij voetbal, is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Ook de vader is meegenomen in de ambulance.

De politie heeft tijdens het incident de weg dichtgezet. Een berger zal de vier beschadigde voertuigen ophalen en wegbrengen.

