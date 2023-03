Voor het eerst stemmen slechtzienden zelf in Smallingerland

za 25 februari 2023 08.46 uur

DRACHTEN - Slechtzienden en mensen die blind zijn, kunnen dit jaar voor het eerst zelf stemmen in de gemeente Smallingerland. Iets wat voor veel mensen zo vanzelfsprekend is, is dat niet voor slechtzienden.

Als je slechtziend of blind bent, is het een stuk ingewikkelder. Je moet hulp vragen, zodat je het juiste vakje inkleurt. Met als nadeel dat degene die je helpt, kan zien op welke partij je stemt.

Bij de aankomende provinciale en waterschapsverkiezingen van 15 maart heeft Smallingerland een stemmal met soundbox beschikbaar. Blinden en slechtzienden kunnen hier zelfstandig hun stem uitbrengen, zonder hulp van anderen.

De stemmal is naar Smallingerland gekomen op initiatief van Sietske de Vries, zij is zelf slechtziend. Nadat ze van de mogelijkheid had gehoord, dacht ze, die moet ook naar mijn gemeente komen. Het duurde enkele jaren maar de gemeente is nu over de brug.

"Maar het is superbelangrijk dat je zelfstandig kunt stemmen. Als je niet meer goed kunt zien dan ben je afhankelijk. En dat wil ik niet, ik wil alles zelf kunnen doen."

