Boete voor belemmeren ME tijdens nieuwjaarsrellen in Burdaard

vr 24 februari 2023 17.00 uur

LEEUWARDEN - Een 25-jarige inwoner van Wânswert is vrijdag veroordeeld tot een boete van 300 euro omdat hij op 1 januari vorig jaar tijdens de nieuwjaarsrellen in Burdaard de ME zou hebben "belemmerd".

Strafbeschikking niet betaald

De verdachte had een gang naar de politierechter kunnen voorkomen door een strafbeschikking van 300 euro te betalen. Dat had hij niet gedaan en dat was een bewuste keus, zo bleek tijdens de zitting.

De Wânswerter vond dat hij niets verkeerds had gedaan. Tijdens de nieuwjaarsnacht was er een vreugdevuur op de kruising in het dorp. De politie was al langs geweest en ook de brandweer.

Met bierflessen en zwaar vuurwerk bekogeld

Tot dat moment was er volgens de verdachte niets aan de hand. Tot de ME in het dorp kwam. Terwijl ze met bierflessen en zwaar vuurwerk werden bekogeld, sommeerden de ME’ers de mensen die op de kruising stonden om weg te gaan.

Dat was ook precies wat de Wânswerter naar eigen zeggen deed. Hij liep van de kruising weg en wilde naar huis lopen, maar liep daardoor ook de ME in de armen.

Gebeten door politiehond

Hij beweerde dat hij niet eens tijd zou hebben gehad om weg te komen, voor hij meerdere klappen met de wapenstok kreeg. Tot overmaat van ramp werd hij ook nog in zijn arm gebeten door een politiehond. "Ik vind dat ik niks fout heb gedaan. Ik kon geen kant meer op", stelde de Wânswerter.

Verhaal van de hondenbegeleider

Zijn lezing stond haaks op het verhaal van de hondenbegeleider: de verdachte zou met een fles bier in de hand tegenover de ME hebben gestaan. Toen hij het bevel "wegwezen" had gekregen, zou hij daar niet aan hebben voldaan. "Ik heb nooit gehoord, loop die kant op", wierp de verdachte tegen. Hij zou niet eens de kans hebben gekregen om weg te gaan. Hij voelde zich meer slachtoffer dan dader.

Geen reden om te twijfelen aan verklaring hondenbegeleider

De officier van justitie noemde de verklaring van de hondenbegeleider "verschrikkelijk gedetailleerd". De officier vond dat de verdachte zich "dwars en hinderlijk" had gedragen en eiste dat hij alsnog de boete van 300 euro moest betalen.

Advocate Eva Bakx beriep zich op een getuige, die had gezien dat haar cliënt niks had gedaan richting de ME. De verdachte was volgens de advocate buiten zijn schuld om tussen de relschoppers en de ME terechtgekomen. "Ik denk dat hij geen kans had om het anders te doen". Bakx bepleitte vrijspraak.

De Wânswerter moet toch een boete betalen. Hoewel ze vond dat de man oprecht overkwam en ze niet twijfelde aan zijn bedoelingen, gaf de rechter aan dat ze ook geen reden had om te twijfelen aan de verklaring van de hondenbegeleider.