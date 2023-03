Automobiliste eindigt met auto in greppel

vr 24 februari 2023 14.18 uur

DROGEHAM - De schrik had een automobiliste vrijdag flink te pakken. Ze reed omstreeks 13.20 uur over de Lytse Wei in Drogeham toen ze plotseling moest uitwijken voor een tegenligger. Ze eindigde met haar auto in een greppel.

Zowel de politie, een ambulance als de brandweer werden om 13.26 uur opgeroepen voor het ongeval. Omdat de auto op de zijkant lag kon de vrouw aanvankelijk niet uit haar voertuig komen. Omstanders en agenten wisten haar uit haar benarde positie te bevrijden.

De vrouw kwam uiteindelijk met alleen de schrik vrij. Ze raakte niet gewond. Berger Collewijn heeft de auto uit de greppel getakeld.

