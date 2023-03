Waddeneilanden op zoek naar toekomstbestendig energiesysteem

vr 24 februari 2023 11.29 uur

BURDAARD - Niet alleen op het vaste land, maar ook op de Friese Waddeneilanden is er sprake van een toename in vraag en aanbod van energie. Momenteel krijgen de eilanders stroom vanaf het vaste land en zouden er voor een hogere capaciteit extra kabels moeten worden aangelegd. Aangezien het waddengebied aangewezen is als Natura 2000 gebied brengt het aanleggen uitdagingen met zich mee.

Daarom hebben Friese Waddeneilanden, Provincie Fryslân en Liander een intentieverklaring ondertekent donderdag. Het doel is om samen mogelijkheden te onderzoeken om in de toekomstige energiebehoefte op de Friese eilanden te voorzien. Het uitgangspunt is om extra kabels door de Waddenzee te voorkomen.

Er zal worden gekeken naar bijvoorbeeld het verlagen van de energie- en warmtevraag en de opslag van energie. De aanleg van een of meerdere nieuwe elektriciteitskabels is daarmee niet uitgesloten, maar er wordt eerst maximaal ingezet op alternatieven.