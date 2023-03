Werk aan Rondweg-west in Dokkum: rotonde wordt vergroot

vr 24 februari 2023 09.40 uur

DOKKUM - In de week van 27 februari t/m 3 maart wordt de rotonde Rondweg-west bij de Zuiderschans in Dokkum aangepast. Deze werkzaamheden veroorzaken hinder voor het verkeer.

De binnencirkel van de rotonde aan de Rondweg-west wordt groter gemaakt, zodat grotere vrachtwagens de rotonde gemakkelijker kunnen nemen. Ook komt er nieuwe beplanting. Het werk wordt uitgevoerd door WMR Rinsumageest.

Stremming en omleiding

Tijdens de werkzaamheden is de rotonde afgesloten. Dit geldt niet voor het verkeer van en naar de Zuiderschans en de Trije Terpen. Deze wijken zijn bereikbaar via de zuidkant van de rotonde. Bedrijven zijn ook via deze route bereikbaar.

Overdag regelen verkeersregelaars het verkeer. Buiten werktijd zijn er verkeerslichten die het verkeer regelen. Natuurlijk zijn de Zuiderschans en de Trije Terpen altijd bereikbaar voor de hulpdiensten.

Buslijnen

In deze periode is het alleen mogelijk om bij het busstation aan de Stationsweg in Dokkum in of uit te stappen. Dit geldt voor alle buslijnen vanuit Dokkum.