Man (32) steelt drie jaar lang boodschappen bij Albert Heijn in Drachten

do 23 februari 2023 13.40 uur

LEEUWARDEN - De 32-jarige verdachte schatte dat hij in drie jaar tijd wel zo’n dertig keer boodschappen had gestolen bij de Albert Heijn aan het Kyriat Onoplein in Drachten. Soms stal hij karren vol, bekende de man donderdag bij de politierechter.

Zakje saus van 49 eurocent

In maart vorig jaar werd de verdachte gesnapt, in krap een maand tijd had hij vier keer boodschappen gestolen bij de Albert Heijn. Drie van de vier keer had hij dat samen met zijn vijf jaar jongere vriendin gedaan. Ze wonen nog steeds samen in een klein dorp in de buurt van Drachten. Elke keer ging hij langs de zelfscan. Toen ze het met zijn tweeën deden scande de vriendin een zakje saus van 49 eurocent.

Soms wel twee boodschappentassen

Als er geen controle was, kwam hij erachteraan met een volle boodschappentas. "Soms wel twee", gaf de verdachte toe. Van tevoren werd er een lijst gemaakt van de boodschappen die gestolen zouden worden. En soms ging het ook om best wel dure spullen, had de rechter in het dossier gelezen. "Kratten bier, een stofzuiger en een koffiezetapparaat". De vriendin was een paar keer mee geweest, zelf was hij naar zijn eigen schatting al drie jaar bezig. "Er waren ook wel periodes dat ik het niet deed", zei de verdachte.

Gokschulden

En altijd bij hetzelfde AH-filiaal, was de rechter opgevallen. Het ging daar volgens de verdachte redelijk makkelijk. "Er is misschien twee of drie keer controle geweest". Als hij al eens werd gecontroleerd, dan "verstopte" hij de gestolen boodschappen. "Dan ging ik er een beetje voor staan". Hij stal omdat hij gokschulden had, maar ook om iets te bewijzen. "Dat ik geen schulden had en wel geld had. Om te laten zien dat ik mijn boodschappen nog wel kon betalen".

"Makkelijk dat ik gratis boodschappen had"

Maar hij was wel doorgegaan nadat hij voor zijn gokverslaving in behandeling was geweest, viel de rechter op. Dat was dan om de spanning op te zoeken, schatte de verdachte in. "En het was ook wel makkelijk dat ik gratis boodschappen had". Op vraag wat er was gebeurd als hij niet was betrapt, antwoordde hij dat hij waarschijnlijk was doorgegaan. Hij heeft van de Albert Heijn een winkelverbod gekregen en spullen stelen heeft hij sinds hij in maar vorig jaar werd betrapt niet meer gedaan.

Leven op de rit

Zijn vriendin kwam niet naar de rechtbank. Zij wist eerst niet dat haar partner \'gratis’ winkelde. Uiteindelijk had hij het haar wel verteld, ook van de gokverslaving. Hij heeft zijn leven nu op de rit, hij heeft werk en een vast inkomen. De gokschulden zijn nog steeds niet helemaal weggewerkt. Toen hij werd aangehouden had hij voor 174 euro aan boodschappen in de tas. De man werd veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur waarvan 30 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.