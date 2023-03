Drachten: 'Communicatie over woningbouw moet beter'

do 23 februari 2023 11.00 uur

DRACHTEN - De communicatie tussen plannenmakers voor nieuwe woningen en omwonenden in Smallingerland kan veel beter. Formeel zijn de projectontwikkelaars verantwoordelijk voor informatieavonden en inspraak van mensen, die direct door een nieuwbouwplan worden geraakt. Niet alle projectontwikkelaars regelen het zoals de gemeente Smallingerland graag ziet.

Zes bestemmingsplanwijzigingen voor in totaal 79 woningen in de gemeente zijn lang niet allemaal op de juiste wijze door de molen gegaan, constateerden de raadsleden en het college van burgemeester en wethouders dinsdagavond tijdens de vergadering van Het Debat.

Eerder al hadden omwonenden van verschillende nieuwbouwlocaties tijdens de inspraakronden van Het Plein raadsleden hun zorgen kenbaar gemaakt.

De botsende belangen tussen bouwers en bewoners worden in de afweging zorgvuldig gewogen, zo liet ChristenUnie-raadslid Oeds van der Wijk dinsdagavond tijdens de raadsvergadering weten.

"We begrijpen de bezwaren. Nieuwbouw heeft altijd impact op de omgeving. We zijn blij dat in een aantal gevallen wel plannen zijn aangepast aan de wensen van de bewoners. We hopen dat de mensen niet denken dat ze niet gehoord zijn, maar niet alle bezwaren kunnen worden gehonoreerd", aldus Van der Wijk, die de nieuwbouw van een appartementenflat aan de Burgemeester Wuiteweg in Drachten een goed plan noemde, dat "goed in zijn omgeving past". Omwonenden zijn het daar faliekant mee oneens.

De andere raadsleden waren het van harte met de ChristenUnie-fractie eens. Blij waren ze ook met de vaart die Smallingerland nu zet met de vaststelling van zes bestemmingsplannen voor 79 woningen.

Op vragen van GroenLinks-raadslid Peter Lesterhuis beaamde wethouder Robin Hartogh Heijs dat het college wel eens de randjes van wat volgens de regels toelaatbaar is. Daardoor ontstaat ook wrevel onder omwonenen.

Raad van State

GroenLinks-voorman Lesterhuis noemde als voorbeeld de dertig-meterzone tussen een bedrijventerrein en een nog te bouwen woonwijk met 385 sociale huurwoningen aan de Stationsweg-De Tuinen in Drachten.

Onduidelijkheid bestaat over de milieugevolgen van het aangrenzende bedrijventerrein. De bewoners zijn inmiddels naar de Raad van State gestapt, waardoor een vertraging van een half jaar in de uitvoer van de plannen ontstaat.

Ontevredenheid onder verschillende raadsleden ontstond toen bleek dat burgemeester en wethouders geen enkele actie op het gebied van communicatie naar de bewoners en hun participatie de nieuwbouwplannen van de Burgemeester Wuiteweg had ondernomen. "We moeten goed nadenken hoe we daarmee omgaan", vond PvdA-raadslid Maarten Noordhoff.

Wethouder Hartogh Heijs benadrukte dat de plannenmaker als eerst draagvlak bij omwonenden moet creëren. "Heel veel projectontwikkelaars doen het op een nette en zorgvuldige manier."