De Sprank bouwt tweede woonvorm gehandicapten

do 23 februari 2023 09.00 uur

DRACHTEN - De christelijke stichting De Sprank bouwt een tweede woonvorm voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking in Drachten.

De organisatie heeft al tien jaar een vestiging in de wijk De Bouwen. Wenwille aan ‘t Suderhiem heeft zestien bewoners, die zelfstandig wonen en ondersteuning krijgen waar het nodig is. Het nieuwe woonzorgcomplex krijgt dezelfde opzet en komt op de hoek van Stania en Lauta te Drachten.

De Sprank zorgt op zo’n dertig locaties in heel Nederland voor ruim zeshonderd cliënten met een verstandelijke beperking. Het nieuw te bouwen complex krijgt 24 zelfstandige appartementen over drie bouwlagen. Op het perceel stond eerder een gebouw met maatschappelijke functie, dat al enkele jaren geleden is gesloopt. In 2020 besloot het college van burgemeester en wethouders al om medewerking te verlenen. De gemeenteraad heeft dinsdagavond met de plannen ingestemd.