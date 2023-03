Smallingerland plaatst 4.500 laadpalen

wo 22 februari 2023 21.11 uur

DRACHTEN - Smallingerland plaatst in totaal 4.500 laadpalen voor elektrische auto's langs de openbare weg. De gemeente is nog maar net met de plannen ervoor bezig en zoekt inmiddels naar de meest geschikte locaties.

"We zijn met kaarten in de weer en ook in overleg met netwerkbeheerder Liander", vertelde wethouder Maria le Roy donderdag tijdens de vergadering van Het Debat in Smallingerland. ELP-raadslid Yntze de Vries informeerde er naar. Hij constateerde dat de stroomvoorziening "nu al een probleem is".

De laadpalen kwamen ter sprake omdat Smallingerland verwacht ze voordelig in te kunnen slaan bij Coöperatie Openbare Verlichting en Energie Fryslân (OVEF), waarvan ze als laatste gemeente in Friesland lid wordt. Leden kunnen laadpalen met tien procent korting kopen.

"De vraag is wat we uiteindelijk voor de laadpalen betalen", merkte VVD-raadslid Marco Molhoek fijntjes op. Hij was blij dat gemeenten en organisaties als OVEF-lid niet verplicht zijn om bij de coöperatie in te kopen.