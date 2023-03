KRO-NCRV maakt discipelen The Passion bekend en opent inschrijving processie

wo 22 februari 2023 11.06 uur

HARLINGEN - Na de hoofdrollen maakt KRO-NCRV ook de namen van de discipelen van The Passion 2023 bekend. BinnensteBuiten-gezicht Theo-Bert Pot, actrices Annette Barlo en Lieke Hammink, olympisch schaatser Michel Mulder en influencer en acteur Xavier Molijn vormen onder andere de groep discipelen tijdens de live-uitzending van The Passion 2023 vanuit Harlingen op donderdag 6 april om 20.30 uur op NPO 1.

De zeer gevarieerde cast zorgt er volgens KRO-NCRV voor dat het verhaal van The Passion voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt – jong, oud, gelovig of niet. Ook dit jaar is de groep discipelen een diverse samenstelling van bekende gezichten die in het muzikale paasverhaal Jezus vergezellen tijdens zijn 'laatste uren'.

De discipelrollen staan tevens centraal in het vervolg op het paasverhaal tijdens The Passion Hemelvaart. De acteurs, artiesten en influencers die de kijker in deze editie ziet als discipel, naast Buddy Vedder (Judas), Ferdi Stofmeel (Petrus) en Bertrie Wierenga (Maria Magdalena) zijn:

Annette Barlo

Emma Deckers

Lieke Hammink

Ilse Heus

Ayşegül Karaca

Xavier Molijn

Michel Mulder

Boaz Roelevink

Theo-Bert Pot

Cast The Passion 2023

Eerder werd bekend dat Sinan Eroglu (Jezus), Marlijn Weerdenburg (Maria), Buddy Vedder (Judas), Ferdi Stofmeel (Petrus), Bertrie Wierenga (Maria Magdalena), Dragan Bakema (Pilatus) en Anita Witzier (verslaggever) de hoofdrollen vertolken in KRO-NCRV’s muzikale paasevenement op Witte Donderdag 6 april in Harlingen.

Meelopen tijdens processie

Na drie edities zonder publiek, verwelkomt The Passion dit jaar weer publiek tijdens het live-evenement. Daarnaast trekt er een processie rondom het bekende grote verlichte kruis door Harlingen. De aanmelding voor de processie is vanaf woensdagochtend 22 februari gestart via kro-ncrv.nl. Ook kruisdragers kunnen zich aanmelden via de website.

Universeel verhaal over geloof, hoop en liefde

KRO-NCRV vindt het belangrijk dat dit universele verhaal over geloof, hoop en liefde verteld blijft worden en iedereen aanspreekt. Het verhaal blijkt vandaag de dag nog steeds actueel.

In een steeds individualistischere samenleving staan we vaak meer stil bij wat ons verdeelt dan wat ons verbindt, terwijl de behoefte aan saamhorigheid en verbinding juist is toegenomen. KRO-NCRV ontwikkelt vanuit de christelijke traditie programma’s en initiatieven, zoals The Passion, waarin liefde voor je naasten een grote rol speelt.

Door de koppeling met maatschappelijke en actuele onderwerpen in de vertelling, wil de omroep kijkers uit het hele land met elkaar verbinden.

The Passion 2023 wordt vanuit Harlingen uitgezonden op Witte Donderdag 6 april om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1. Passion Talk wordt direct na de live-uitzending uitgezonden op NPO 3. The Passion Hemelvaart wordt uitgezonden op donderdag 18 mei om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.