Bertrie van Hurdegaryp in spektakelmusical De Tocht

di 21 februari 2023 10.05 uur

HURDEGARYP - De van oorsprong uit Hurdegaryp afkomstige Bertrie Wierenga zal vanaf oktober 2023 ook wekelijks in spektakelmusical De Tocht te zien zijn. Bertrie wordt alternate voor Nandi van Beurden, die in de voorstelling de hoofdrol van Annet speelt.

"Onderdeel uit maken van zo'n geweldige voorstelling, was nog iets dat op mijn wensenlijstje stond" laat Bertrie Wierenga weten. "Ik ben in Leeuwarden geboren en in Friesland opgegroeid. Ik ga dus terug naar mijn roots."

Bertrie kreeg als geboren Friezin haar portie mee van de Elfstedengekte. "Mijn vader, die nu 76 is, heeft de Elfstedentocht maar liefst drie keer geschaatst. Daar kan hij nog altijd mooi over vertellen. Je merkt dan pas echt goed wat een enorm nationaal evenement het is. Zelf ben ik geen fanatiek schaatser, maar ik moet eerlijk zeggen: als ik ijs zie, kriebelt het wel. Dan trek ik toch een baantje op de vaart waar de woonboot van mijn partner en mij ligt. En als ik al die mensen zie schaatsen krijg ik altijd kippenvel. Dat Friese zit klaarblijkelijk toch echt in mijn DNA".

Het is voor Bertrie niet de eerste keer dat ze de kans krijgt om in een musical te spelen. Tegelijk met het aanbod van haar rol als Shanti in Goede Tijden Slechte Tijden kreeg ze kans op een grote rol in een Nederlandse musical.

"Ik moest toen een keuze maken omdat ik me niet in twee grote projecten tegelijk wilde storten. De keuze is toen gevallen op GTST, dat ik dat nu kan combineren met wekelijks opgaan als Annet is natuurlijk ultiem!"

Nandi van Beurden, Wolter Weulink, Theo Martijn Wever, Jolijn Henneman, Boy Ooteman, Thijs Meester en Maike Boerdam zullen de hoofdrollen vertolken en de Elfstedentocht tot leven wekken. Met een 360º ijsvloer van 2.000m2 en de nieuwste theatertechnieken, zullen de bijna 1.500 toeschouwers iedere avond de Elfstedentocht samen beleven met de hoofdpersonen in een verhaal dat alles in zich heeft.

De Tocht vertelt het indrukwekkende verhaal van vijf vroegere schaatsvrienden die elkaar in de loop der jaren uit het oog verloren zijn. Maar in hun jongere jaren deden ze elkaar een belofte: als De Tocht ooit nog een keer komt, dan rijden we hem samen uit.

Belofte maakt schuld, zeker aangezien één van de vrienden een geheim bij zich draagt, waardoor er veel meer op het spel staat dan enkel het halen van het kruisje. Is de band van vroeger sterk genoeg of verliezen ze op de Bonkevaart meer dan ze vooraf hadden kunnen bedenken?

Musical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, passie, verbroedering en keuzes maken. De Elfstedentocht als metafoor voor het leven. Vallen en opstaan, samen en alleen. Met indrukwekkende muziek, pakkende liedteksten en het ijzingwekkende mooie decor van de Friese elf steden. Vanaf oktober 2023 is spektakelmusical De Tocht te zien in het Friso Theater in Leeuwarden.