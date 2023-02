Dropkick Murphys opent dit jaar Veenhoop festival

vr 17 februari 2023 12.45 uur

DE VEENHOOP - Was Dropkick Murphys in 2022 nog de absolute headliner van de Zwarte Cross, op 4 augustus zullen ze dat ook zijn tijdens de 71e editie van het Veenhoopfestival.

Dropkick Murphys, afkomstig uit Boston, Verenigde Staten vindt zijn roots in de Ierse arbeiderswijken. En dat hoor je in hun mix van Ierse folk en keihard mee te blèren punk-anthems. Met hits als 'I'm Shipping Up To Boston', 'Rose Tattoo' en ‘The Dirty Glass’ laten ze maar al te goed horen waar ze voor staan: proosten op het leven en genieten van punk shows.

Dropkick Murphys is uitgegroeid tot een absolute headliner op grote festivals en podia (Ziggo, Wacken Open Air). "Een unieke kans" zegt Jan Feikema: We zijn ontzettend trots dat we Dropkick Murphys voor een exclusief optreden hebben kunnen contracteren (enige optreden in NL deze zomer). En ook een pluim voor ‘onze’ Johan Koster die daarmee een kroon zet op de 25 jaar dat hij bands voor de Veenhoop boekt. Met Dropkick Murphys wordt de lijn van grote internationale acts die hun opwachting maken aan het Grytmansrak doorgetrokken. "Het dak zal er afgaan" aldus Feikema.

Het Veenhoopfestival zal dit jaar plaatsvinden van 4 tot en met 7 augustus. Op dit moment wordt nog de laatste hand gelegd aan het definitieve programma. Dat programma wordt bekend gemaakt in de week van 17 april. Op zaterdag 22 april zal om 12.00 uur de online kaartverkoop van start gaan.