Duo pleegt inbraak bij 't Wâldmantsje en plundert gokkast

wo 15 februari 2023 22.25 uur

DRACHTEN - Bij café 't Wâldmantsje in Drachten is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken. Twee onbekende mannen zijn de kroeg aan de Noordkade tussen 03.40 uur en 04.12 uur binnengedrongen. De gokkasten zijn leeggehaald en er is veel schade aangericht.

Het duo is vastgelegd op een beveiligingscamera. Naast het contante geld wat is buitgemaakt, zijn er ook veel spullen vernield. Volgens de eigenaar lopen de kosten op tot duizenden euro's.

Beloning

"Voor de gouden tip met de namen van deze heren loven wij €1500,- uit!", zo schrijft de eigenaar op Facebook. De gedupeerde heeft aangifte gedaan bij de politie. De zaak is momenteel in onderzoek.