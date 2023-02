Meerdere auto's doorzocht en scooter gestolen in Kortehemmen

wo 15 februari 2023 20.55 uur

KORTEHEMMEN - Een vooralsnog onbekende man heeft in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere auto's doorzocht in Kortehemmen. Ook werd er een scooter gestolen uit een schuur aan de Sanbuorren. De bromfiets werd een stukje verderop weer teruggevonden.

De verdachte is rond 04.10 uur gefilmd door een beveiligingscamera. Er is te zien dat de man een autodeur opent. Als de hond begint te blaffen slaat hij op de vlucht. Bij de buren werd de schuur doorzocht en werd een scooter meegenomen.

Voor zover bekend is er verder niets buitgemaakt. "Wij weten verder niet of hij bij meer huizen is langsgegaan. We gaan uit van wel", zo laat de bewoner weten. Bij een adres in Boornbergum sloegen rond 04.00 uur de honden ook aan.